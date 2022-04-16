501.59 مليون إصابة بكورونا حول العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 501.59 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و591060. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 989837 80601182 الهند 521747 43040331 البرازيل 661796 30234024 فرنسا 144061 27212400 ألمانيا 132857 23303321 المملكة المتحدة 171396 21747638 روسيا 779835 18053359 كوريا الجنوبية 20616 16104907 إيطاليا 161469 15595302 تركيا 98344 14945085 – وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 40 – العراق 25197 2322938 45 ‬‬‬‬- الأردن 14055 1694957.

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