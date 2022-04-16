اخبار دوليه – الجيش الروسي يعلن استهداف مصنع للمعدات العسكرية في كييف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استهدفت مصنعا للمعدات العسكرية في كييف غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية. من جهته، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ما بين 2500 و3000 جندي من قوات بلاده لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب مع روسيا كما أصيب 10 آلاف آخرين. وأضاف أنه لم يتم إحصاء عدد الضحايا المدنيين في الحرب التي دخلت أسبوعها الثامن.
وأعلنت أنها استهدفت مصنعا للمعدات العسكرية في كييف غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تلغرام إن «أسلحة جو-أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف».
وينتشر عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة في الموقع حيث يمنعون الوصول إلى المجمع الذي يتصاعد منه الدخان.
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