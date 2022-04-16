اخبار الخليج – البحرين تستضيف البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش لاستضافة البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2022، خلال الفترة 16– 21 مايو المقبل.
وقال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، إن اختيار مملكة البحرين لاستضافة مثل هذا الحدث الدولي هو دليل على السمعة الطيبة والكبيرة التي تتمتع بها المملكة في تنظيم واحتضان أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم خصوصا الرياضات البارالمبية.
وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية بالدعم المتواصل واللامحدود من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس هيئة الرياضة العامة.
وأشار الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بدور الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش في تنظيم هذه البطولة لما لها أهمية كبيرة للرياضات التي تخص ذوي العزيمة وتعمل على دعم الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية البحرينية، كما اثني على جهود الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيس الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش وادارتها ونجاحتها في الاتحاد.
وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية ان البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2022 هي امتداد للجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في استضافة مختلف البطولات والدورات التي تسهم في الارتقاء برياضة ذوي العزيمة والتي كان آخرها البحرين 2021دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب ودورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة – البحرين 2022، واللتان حصدتا نجاحا تنظيميا كبيرا ومنافسة قوية بين المشاركين ليعكس القدرات الكبيرة لمملكة البحرين في استضافة مختلف الأحداث الرياضية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار دوليه - الجيش الروسي يعلن استهداف مصنع للمعدات العسكرية في كييف
- “الأراضي البيضاء”: 60 يوماً على انتهاء فترة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض
- “الحج والعمرة” تُوصي بـ8 إرشادات صحية لـ”عمرة آمنة”
- «الصحة»: 83 إصابة بـ«كورونا» وحالتا وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
- «فلكية جدة»: القمر البدر يزين سماء السعودية.. مساء اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – البحرين تستضيف البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.