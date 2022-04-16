اخبار الخليج – البحرين تستضيف البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش لاستضافة البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2022، خلال الفترة 16– 21 مايو المقبل.

وقال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، إن اختيار مملكة البحرين لاستضافة مثل هذا الحدث الدولي هو دليل على السمعة الطيبة والكبيرة التي تتمتع بها المملكة في تنظيم واحتضان أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم خصوصا الرياضات البارالمبية.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية بالدعم المتواصل واللامحدود من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس هيئة الرياضة العامة.

وأشار الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بدور الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش في تنظيم هذه البطولة لما لها أهمية كبيرة للرياضات التي تخص ذوي العزيمة وتعمل على دعم الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية البحرينية، كما اثني على جهود الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيس الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش وادارتها ونجاحتها في الاتحاد.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية ان البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2022 هي امتداد للجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في استضافة مختلف البطولات والدورات التي تسهم في الارتقاء برياضة ذوي العزيمة والتي كان آخرها البحرين 2021دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب ودورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة – البحرين 2022، واللتان حصدتا نجاحا تنظيميا كبيرا ومنافسة قوية بين المشاركين ليعكس القدرات الكبيرة لمملكة البحرين في استضافة مختلف الأحداث الرياضية.