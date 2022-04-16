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“الحج والعمرة” تُوصي بـ8 إرشادات صحية لـ”عمرة آمنة”

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محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – «الشورى» يناقش غدًا اتفاقية «التعاون الجمركي العربي» و»تقاعد العسكريين» وتعديل مرسوم قانون «الأوسمة» و»العمل بالقطاع الأهلي»

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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