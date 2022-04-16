«الصحة»: 83 إصابة بـ«كورونا» وحالتا وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى752,479 حالة. وتسجيل 249 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى738,780 حالة.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9068 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,727,255) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

كانت وزارة الصحة، أكدت يوم الأربعاء الماضي، أن الجرعة التنشيطية مهمة جدًا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأوضحت الصحة، أن الجرعة التنشيطية تستهدف ثلاث فئات، وهي: الجميع من عمر 16 سنة وأعلى، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن. أخبار قد تهمك