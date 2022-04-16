شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

- تخصيص خزانة لكل معتكف ومواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء

- تسليم تصاريح الاعتكاف بدءاً من اليوم السابع عشر من شهر رمضان

أكد فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، بأن الوكالة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين مشيراً إلى أن الوكالة خصصت قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله- للمعتكفين ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته .

وأضاف فضيلته أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خصص للخزانات مكان في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره، مبينا أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء، وأشار الفريح أن وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية خصصت باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين، منوهاً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين .

وأشار من جانبه مدير وحدة خدمات المعتكفين الأستاذ عصام الصغير، أن الوحدة حددت موعداً لاستلام تصاريح الاعتكاف، حيث سيتم تسليمها للمعتكفين بدءاً من اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك عبر كبينة خدمات المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام .