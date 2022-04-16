ألمانيا تسجل 37568 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 23 مليونا و376879 بعد تسجيل 37568 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 132929 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

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