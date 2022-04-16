«أمن الطرق» يباشر حادث انقلاب حافلة بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - ‏باشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادث انقلاب حافلة على طريق الهجرة، نتج عنه وفاة وإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

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