تايلاند تسجل 18892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم تسجيل 18892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و12 ألفا و184 إصابة بالفيروس، بينما بلغت حصيلة الوفيات 26 ألفا و754 حالة.

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