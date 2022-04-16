الفلبين: مصرع 151 شخص جراء الانهيارات الأرضية في إقليم ليتي

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن 151 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية التي دمرت مجتمعات في مدينة بايباي وبلدة أبويوج في إقليم ليتي.
وأضافت الوكالة أن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقتين.
وقال جوزيه كارلوس كاري عمدة مدينة بايباي إن البحث عن المفقودين توقف بسبب الطين السميك والناعم الذي طمر المجتمعات، الأمر الذي يعرض فرق الطوارئ للخطر.
وأضاف أن المسؤولين يعتزمون مناقشة وقف عمليات البحث وانتشال الجثث الأسبوع المقبل بسبب المخاوف بشأن السلامة.
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