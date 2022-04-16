الفلبين: مصرع 151 شخص جراء الانهيارات الأرضية في إقليم ليتي

محمد بن مسعود - الدمام - حث أقارب المفقودين جراء الانهيارات الأرضية التي وقعت في شرق الفلبين السلطات على عدم وقف عمليات البحث على الرغم من المخاوف بشأن سلامة رجال الإنقاذ.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن 151 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية التي دمرت مجتمعات في مدينة بايباي وبلدة أبويوج في إقليم ليتي.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقتين.

وقال جوزيه كارلوس كاري عمدة مدينة بايباي إن البحث عن المفقودين توقف بسبب الطين السميك والناعم الذي طمر المجتمعات، الأمر الذي يعرض فرق الطوارئ للخطر.

وأضاف أن المسؤولين يعتزمون مناقشة وقف عمليات البحث وانتشال الجثث الأسبوع المقبل بسبب المخاوف بشأن السلامة.