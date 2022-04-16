محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس، داعياً القادة من جميع الأطراف إلى المساعدة في التهدئة.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش: «إن الأمين العام للأمم المتحدة طلب بتوقف الاستفزازات في الحرم الشريف فوراً لمنع المزيد من التصعيد»، مجدداً دعوته إلى الحفاظ على الوضع القانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه.
وذكر البيان أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف لتهدئة الوضع
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أمين عام الأمم المتحدة يدعو للحفاظ على الوضع القانوني الراهن في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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