محمد بن مسعود - الدمام - قال التلفزيون الحكومي الصيني إن 3 رواد فضاء صينيين عادوا إلى الأرض، اليوم السبت، بعد أن قضوا 183 يوما في الفضاء مستكملين أطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى الآن.
وهبط رواد الفضاء بعد 9 ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسية لأول محطة فضاء صينية، وفقا لما ذكرته رويترز.
وبعد إطلاقهم في أكتوبر على متن المركبة «شنتشو-13» قضى رائدا الفضاء تشاي تشي قانغ وويي جوانغفو ورائدة الفضاء وانغ يابينغ 183 يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس مهمة من بين 11 مهمة لازمة لإنهاء بناء محطة الفضاء الصينية «تيانخه» بحلول نهاية العام.
وتعتبر «شنتشو -13» ثاني بعثة من 4 بعثات مأهولة مزمعة لاستكمال بناء محطة الفضاء والتي بدأت في أبريل الماضي.
وعادت «شنتشو 12» إلى الأرض في سبتمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بعد 183 يوما في الفضاء.. رواد فضاء صينيون يعودن للأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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