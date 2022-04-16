اخبار دوليه – غرق سفينة وقود تجارية قبالة السواحل التونسية

محمد بن مسعود - الدمام - قال مصدران لرويترز إن سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية ومتجهة إلى مالطا محملة بحوالي ألف طن من الوقود غرقت في المياه الإقليمية قبالة سواحل قابس في تونس.

وأضاف المصدران أن البحرية أنقذت كل أفراد طاقم السفينة السبعة على بعد حوالي سبعة أميال من الميناء التجاري في قابس بعد تسرب المياه داخلها.

وقالت وزارة البيئة التونسية إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية مضيفة أن المياه تسربت إلى السفينة ووصل ارتفاعها إلى مترين.

وقالت الوزارة في بيان إن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها.