اخبار الخليج – الأرصاد: غائم مع فرصة لتساقط الآمطار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائماً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة احيانا ويتحول إلى غائم جزئيا خلال الليل.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم يتحول إلى شمالية بوجه عام وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع فرصة لهبات قد تصل إلى 30 عقدة احيانا.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من هبات شديدة السرعة.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.
درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 25 %.
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