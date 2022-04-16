“الشؤون الإسلامية” تصدر توجيها بشأن دعاء القنوت في صلاة التراويح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سليمان الخميس، إن الوزارة رصدت بعض التجاوزات خصوصاً في دعاء القنوت.

وأضاف «الخميس» في مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» أن الوزارة رصدت بعض التجاوزات في دعاء القنوت بصلاة التراويح من بعض الأئمة وهذا ليس شائعاً، لكن الوزارة إذا رصدت بعض الملاحظات تبادر بالتنبيه حتى لا تنتشر.

وأوضح في الوقت نفسه أن «أغلب الأئمة ولله الحمد ملتزمين بالهدي النبوي في دعاء القنوت، لكن الوزارة رصدت تجاوزا في دعاء الإطالة، إذ حوّله البعض إلى موعظة ولا يحافظ بعض الأئمة على جوامع الدعاء ويبالغون برفع الصوت في بطريقة مبالغ فيها وكل هذا مخالف للهدي النبوي».