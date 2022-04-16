الطيران المدني تصدر تقريراً عن أداء المطارات المحلية والدولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر مارس 2022م، وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وتأتي تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار طريف مراكز المقدمة في التقرير.

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بنسبة التزام وصلت إلى 82%، وحلَّ مطار الملك فهد الدولي ثالثاً بنسبة التزام بلغت 64%، بينما جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رابعاً بنسبة التزام وصلت إلى 55%.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار طريف على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

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وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.