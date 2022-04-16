موسكو تعلن عن أسر بريطاني في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

نشرت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية، اليوم الجمعة، أن الروس قبضوا على بريطاني عضو في الجيش الأوكراني، وأن والدته، أنغ وود، طالبت عبر الصحيفة بمعاملته “بإنسانية” والإفراج عنه.

وكان التلفزيون الروسي قد بث، أمس الخميس، صورًا لشاب مكبل اليدين ومصاب بجرح في جبهته، يبلغ 28 عامًا، قال إنه يدعى أيدن أسلين.

وذكّرت الصحيفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتفاق جنيف بشأن أسرى الحرب، مشيرة إلى أن “أيدن عضو نشط في القوات المسلحة الأوكرانية، بالتالي فهو أسير حرب يجب أن يعامل بإنسانية”.

وأضافت “يبدو أنه تعرض للضرب وحان الوقت لكي تعمل الحكومة البريطانية من أجل تأمين الإفراج عن أيدن”. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية في هذا الشأن الجمعة.

وأوضح الشاب بعد التواصل مع عائلته، الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد 48 يومًا “بذلنا خلالها أقصى جهودنا للدفاع عن ماريوبول (جنوب شرقي البلاد)، لم يكن أمامنا خيار سوى الاستسلام للقوات الروسية”، مضيفًا “لم يكن لدينا طعام ولا ذخيرة وآمل أن تنتهي هذه الحرب قريبًا”.