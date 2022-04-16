حصيلة الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني حتى الآن

ووفقا لمقاطع من مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية تم بثها يوم الجمعة، أشار زيلينسكي إلى إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، وأوضح أنه “من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة”.
وقارن زيلينسكي هذه الحصيلة بتقديرات أوكرانية تفيد بمقتل ما بين19 ألف إلى 20 ألف جندي روسي.
وتفيد تقديرات غربية بمقتل عدة آلاف من الجنود الروس. لكن موسكو أشارت في الآونة الأخيرة إلى مقتل نحو 1350 جنديا في صفوفها.
وردا على سؤال عن مقاطع فيديو أظهرت هذا الأسبوع الموت والدمار في أوكرانيا، من بينهم امرأة وجدت جثة ابنها في بئر، قال زيلينسكي “إنه ألم شديد بالنسبة لي”.
وتابع “لا أستطيع مشاهدة هذا كأب، فقط لأنكم جميعا ترغبون في الانتقام والقتل بعد ذلك.. يجب أن أنظر إلى هذا كرئيس للبلاد التي قتل فيها الكثيرون وفقدوا أحبائهم، وهناك ملايين الأشخاص الذين يريدون الحياة”.
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وأضاف زيلينسكي: “نحن جميعا نريد القتال، ولكن يتعين علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تستمر هذه الحرب بلا نهاية”.
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