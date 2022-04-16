ترخيص الأسلحة..”الأمن العام” يذكر مجدداً بالخطوات المتبعة قبل انتهاء المهلة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

جدد الأمن العام، التذكير بخطوات ترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية، وذلك عبر شرطة كل منطقة ممثلة بالإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

وبيّن الأمن العام، أن خطوات الترخيص تتمثل في حجز موعد في منصة أبشر، وتوفر جميع الشروط الموضحة بمنصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية، بالإضافة إلى إحضار الأسلحة المراد تصليحها دون الذخيرة.

ودعا إلى المبادرة بالاستفادة من المهلة الممنوحة للمواطنين بتسليم أو ترخيص الأسلحة والذخائر، وذلك بالإفصاح عنها أو ترخيصها، قبل تاريخ 16 شوال 1443هـ، لافتة إلى أنه يُعفى من المساءلة كل من يبادر ويبدي استعداده بتسليم ما لديه من الأسلحة خلال المهلة.