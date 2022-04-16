شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 244 متبرعا بالدم لـ«البطالية الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية البطالية الخيرية «حملة التبرع بالدم الثالثة عشرة»، التي أقيمت بالتعاون مع التجمع الصحي بمحافظة الأحساء ومستشفى الولادة والأطفال مسجلة نجاحا كبيرا خلال ثلاثة أيام بتبرع 244 شخصا.

إقبال كبير

وذكر المدير التنفيذي للجمعية عيسى البراهيم لـ«اليوم»، أنه وفي كل عام تحرص الجمعية على إقامة الحملة خلال شهر رمضان المبارك، وفي هذا العام حظيت الحملة بإقبال كبير من قبل الأهالي كونها تعد فرصة في الشهر الفضيل للتبرع وعمل الخير، ما ساهم في إقفال باب التسجيل من اليوم الأول من الإعلان عن الحملة، مطالباً التجمع الصحي بالأحساء بإضافة عدد الأسرّة للتبرع بالدم خلال الحملة القادمة، ونظرا لحرص الكثير ورغبتهم في التبرع، مقدماً الشكر والتقدير لكل مَن تبرع بدمه، ولكل مَن أسهم في إنجاح الحملة والتجمع الصحي ومستشفى الولادة والأطفال بالأحساء.

عمل إنساني

وعبر عدد من المتبرعين عن سعادتهم بالجهود المبذولة من جمعية البطالية الخيرية وإقامة حملة التبرع بالدم في الشهر المبارك، وقال المواطن ميثم العيد أحد المتبرعين، أحرص كل عام على الحضور للتبرع كون ذلك يعد فرصة في شهر الخير لتقديم عمل إنساني يخدم المرضى المحتاجين للدم، مقدما شكره للجمعية والتجمع الصحي على إتاحة الفرصة.

سهولة الحجز

وقال المواطن زكريا الحنابي: إن سهولة حجز الموعد يشجع الكثير على الإقبال للتبرع. مشيدا بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة للحملة لتيسير الإجراءات وقرب الموقع المشجع على الحضور للتبرع.

إقفال باب التسجيل في اليوم الأول من الحملة