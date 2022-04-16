شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 منشط دعوي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 1241 منشطا دعويا للرجال والنساء، تشمل 345 محاضرة دعوية و508 كلمات دعوية و60 درسا علميا و49 دورة علمية، وكذلك 209 منشورات دعوية و41 مقطعا مصورا.

وتستهدف البرامج المجتمع لتبين فضائل شهر رمضان وأحكامه وسننه وواجباته بمشاركة عدد من العلماء والدعاة وطلاب العلم.

يذكر أن تلك البرامج تقام في مساجد وجوامع منطقة جازان، وكذلك عبر البث المباشر والقناة الإذاعية الخاصة بفرع جازان.