شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان فرصتك».. 50 مستفيدا يقلعون عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت المبادرة التطوعية «رمضان فرصتك للإقلاع عن التدخين»، في إقلاع 50 مدخنا الفترة الماضية من شهر رمضان المبارك، والتي ينفذها التطوع الصحي بالمنطقة بالتعاون مع مجمع عيادات مكافحة التدخين بعرعر.

وأوضح مدير مجمع عيادات مكافحة التدخين بعرعر، حمود الرويلي، أن المبادرة تستهدف مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وسهولة الحصول على الاستشارة الطبية، وذلك بمتابعة وإشراف متخصصين في مجال معالجة إدمان التبغ.

وأكد أن شهر رمضان المبارك من الشهور المفضلة للإقلاع عن التدخين، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدخنين تكون رغبتهم قوية في الإقلاع بسبب الصيام في النهار، وتتوارد الخواطر والأفكار لديهم بالرغبة القوية في الإقلاع.