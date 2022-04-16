شكرا لقرائتكم خبر عن جولات توعوية وتثقيفية لمرتادي الأسواق بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع بلدية وسط الدمام، جولات ميدانية توعوية وتثقيفية مكثفة على المجمعات التجارية والأسواق، بالإضافة إلى سوق الحب بالدمام، والذي يشهد حاليا إقامة مهرجان سوق الحب في نسخته الثانية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المحدثة والاشتراطات الصحية لما تشهده تلك المنشآت ومواقع الفعاليات من كثافة مرتاديها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، أن تكثيف الجولات والحملات التثقيفية يأتي انطلاقا من توجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، التي تقضي بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة؛ لتوعية وتثقيف أصحاب المنشآت والمرتادين لها، وإطلاع العاملين بالمنشآت الغذائية على الممارسات الصحية السليمة والتعامل مع الغذاء لحماية المستهلكين، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية حال رصد مخالفات تستوجب ذلك.

ودعا جميع مرتادي الأسواق، وخاصة التي تقدم الغذاء، إلى الحذر والحرص لما يقدم لهم من تلك المنشآت، لسلامتهم وسلامة عوائلهم، والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفات، وذلك من خلال مركز البلاغات 940، لمعالجتها.