شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد النحل من مصر حفاظا على السلالة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد فني من وزارة البيئة والمياه والزراعة، جمهورية مصر العربية؛ لاستكمال التنسيق فيما يخص تنظيم آلية استيراد النحل.

وأوضح مدير إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة، عبدالله السبيعي، أن الزيارة جاءت ضمن خطة للحفاظ على سلالة النحل المحلية وتنميتها وتطويرها، والتأكد من عدم دخول أمراض مع النحل المستورد، ومطابقته اشتراطات المملكة.

وأفاد بأن الوفد اجتمع مع المسؤولين من الجانب المصري في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعرض ضوابط المملكة فيما يخص استيراد النحل، وتمت مناقشة آلية تصدير النحل إلى المملكة، مشيرا إلى أن الوفد زار عدة مواقع ومحطات لتوريد النحل داخل مصر.

فيما قدم الجانب المصري عرضا عن آليات التصدير، وأكد استعداده للتعاون الكامل والوفاء بمتطلبات الوزارة وتطويرها وتطبيقها في النحل الصادر إلى المملكة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهودا كبيرة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، تستهدف من خلالها تحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وإيجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.