شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري: إن الجولات التي نفذتها الشرطة ضمن حملة «وطن بلا مخالف»، أسفرت عن ضبط قرابة 45 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، وذلك منذ بداية العام الهجري، موضحا أن عقوبة التعامل مع المخالفين، سواء المخالفين لنظام العمل والإقامة، أو مخالفي نظام أمن الحدود، تصل إلى السجن 15 عاما، ومليون ريال غرامة.

خطط تشغيلية

وأشار إلى مباشرة الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، والعمل على ترحيل المخالفين، مؤكدا أن الجهات الأمنية تؤدي أدوارها وخططها التشغيلية، ضمن حملة «وطن بلا مخالف».

إيواء وتستروأكد أن الحملة لا تزال مستمرة، والجهات الأمنية تباشرها في كثير من المحافظات، بهدف الحد من السلبيات التي تنجم عن نقل المخالفين، أو إيوائهم، أو التستر عليهم، واستمرار المشاكل والمخالفات، الأمر الذي يشكل ضررا على اقتصاد الوطن.

الاتجار بالأشخاص

من ناحيتها، ذكرت المتخصصة في القانون ندى الخاير، أن الحملة جاءت تطبيقا للأنظمة في المملكة العربية السعودية، كنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، مضيفة: أما فيما يتعلق بالجماعة الإجرامية المنظمة، فهي أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.

سجن وغرامةوتابعت: حدد نظام الاتجار بالأشخاص العقوبات في حال ارتكاب أي من الجرائم، فيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا.

عقوبات مقررةوأكملت: تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في المادة الرابعة، ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.

حملات توعويةفيما بينت الأخصائية الاجتماعية منار الحريصي، أنه لا بد من توعية المجتمع بجميع الطرق والسبل المتاحة؛ للحد من تلك الظاهرة، وذلك من خلال زرع قيم متعددة، والحملات التوعوية اللازمة.