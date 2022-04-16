شكرا لقرائتكم خبر عن رصد متاجر إلكترونية تزور شعارا معروفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة التجارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومتاجر إلكترونية، تضع صور سجلات تجارية وهمية، و«تزور» على صفحاتها شعار منصة للمتاجر الإلكترونية.

وحث المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر عبر موقع وزارة التجارة، أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما دعا إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء، حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية.

يذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية أقر 13 معيار امتثال للمتاجر الإلكترونية يجب توفرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين، وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.