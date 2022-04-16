شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- في اتصال هاتفي، أجراه أمس، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة.

واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وجرى استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس الصيني خلال الاتصال بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وتلقى سمو ولي العهد -يحفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، أمس، من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى بحث فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.