شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «ليالي هوية حية» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية، فعالية «ليالي هوية حيَّة» اعتزازًا بالموروث الثقافي التليد وإيمانًا بالقيمة التي تحملها الفنون التقليدية، والتي تستمر حتى 21 أبريل 2022م بالرياض.

وجاءت الفعالية تحت شعار «ليالي هوية حيَّة» لتحاكي الإرث الممتد لإثراء الثقافة والاحتفاء بالأصالة في مساحات تفاعلية ومُثرية، يكتشف من خلالها الزوار تاريخ الفنون التقليدية، وتناقل موروثنا الفني من جيل إلى آخر من خلال سرد قصصي وتفاعلي للحرف والفنون.

وصاحب الفعالية أنشطة تضمَّنت النحت على الخشب، النحت على الحجر، القط العسيري، النسيج التقليدي «السدو»، الفخار، الخوص وغيرها من الفنون التقليدية التي تفخر ثقافة المملكة بها، وتعود بالزمن لاستذكار تفاصيل عاشها الناس قديمًا.

يُذكر أن المعهد يعمل وفق إستراتيجية طويلة الأمد؛ تهدف إلى أن يكون المعهد الوجهة الأولى للفنون التقليدية، ومنصةً لتمثيل هوية حيَّة مستدامة لإرث المملكة الفني التليد.