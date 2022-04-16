شكرا لقرائتكم خبر عن يومان للالتحاق بالبكالوريوس التكميلي بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، مواعيد فتح البوابة الإلكترونية «أكاديميا» لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات وتخصصات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. عبدالمحسن القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى اعتبارًا من 19 ذي القعدة 1443 وحتى الـ 21 من الشهر نفسه، كما تستقبل العمادة طلبات التحويل الخارجي من الجامعات إلى جامعة الملك خالد من 20 ذي القعدة حتى 1 ذي الحجة.