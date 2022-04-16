شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي: الدعاء غاية حب العبد لربه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. سعود الشريم: إن شهر رمضان لنعمة كبرى منَّ الله بها على عباده؛ ليجعلوا منه شهر إقبال وإخبات، وشهر تخلية فتجلية فتحلية، وشهر تزود للادخار، وشهر ذكر وبر، وشهر صوم وقيام، وشهر صدقة وتقوى، وشهر الطاعات برمتها، وإن من جملة تلكم الطاعات الدعاءَ.

جلب المنافع

وأوضح في خطبة الجمعة، التي ألقاها أمس، بالمسجد الحرام، أن الدعاء غاية حب العبد لربه، مع غاية تذلله له، إنه المناجاة بين العبد وربه، وإنه الوسيلة التي يفضي فيها العبد إلى مولاه لجلب المنافع ودفع المضار، إنه سؤال المفتقر غاية الافتقار للغني غاية الغنى، إنه رجاء الضعيف من القوي، والذليل من العزيز، والعاجز من القادر، إنه استدعاء العبد ربه العناية، واستمداده إياه المعونة.

آداب الدعاء

وأشار إلى أن من آداب الدعاء عدم الانقياد للعاطفة، التي تجر إلى تتبع غرائب الأدعية ووحشي الألفاظ؛ لئلا يغلب عليها استحلاب العاطفة فتنقلب إلى وعظ على حساب الابتهال، فضلاً عن كونها مظنة الوقوع في المعاني الفاسدة من جهة الاعتقاد أو من جهة دلالات الألفاظ ومن آدابه لا سيما في عموم المساجد، التي يؤمها المصلون، أن يتخير الأئمة من الأدعية جوامعها وأنفعها، وما فيه مصلحة عامة للمسلمين في دنياهم وأخراهم، والدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، مشدداً على تجنب السجع المتكلف والتفصيل المكروه في الدعاء.

تدبر وتذكر

وفي المدينة المنورة، أكد إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ د. حسين آل الشيخ، أن من أعظم العبادات وأفضلها في شهر رمضان تلاوة القرآن بتدبر وتذكر وتعقل، مبينًا أن من أعظم مقاصد القرآن الاتعاظ بمعانيه ودلالاته والعمل بأوامره والوقوف عند حدوده والوصول إلى تعظيم المتكلم به سبحانه وتعالى، وتحقيق التوحيد له عز شأنه.

عظمة وجلال

وقال: إن القرآن -وهو كلامُ الله- قد تجلى الله فيه لعباده بصفاته العُظمى وأسمائه الحسنى، فتارةً يتجلى سبحانه في جلباب الهيَبة والعظمة والجلال؛ فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكِّبْرُ مِن النفوس كما يذوب الملِّح في الماء، وتارةً يتجلى عز شأنه في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفدُ حبه مِن قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه مِن صفات جماله ونعوت كماله؛ فيصبح فؤادُ عبده فارغاً إلا مِن محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء؛ فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلفًا.