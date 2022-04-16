شكرا لقرائتكم خبر عن فتح سطح المسجد الحرام للزوار والقاصدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس بفتح سطح المسجد الحرام والاستفادة منه، وذلك نظراً لما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية.

وأكد الرئيس العام حرص القيادة الرشيدة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة. وأشار الشيخ السديس إلى أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.