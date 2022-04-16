شكرا لقرائتكم خبر عن 13.700 مستفيد من العيادات الطبية التغذوية في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ13.709 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 890 فردا، وعيادة الطوارئ 1.782 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 356 حالة، وعيادة الأطفال 368 طفلا، وعيادة التحصين 21 فردا، وعيادة الوبائيات 276 فردا، وعيادة التوليد 4 حالات، وعيادة الفحص المخبري 4.856 فردا، فيما صُرفت الأدوية لـ 4.426 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد، وعيادة التوعية والتثقيف 718 فردا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 8 مرضى.

وفي الخدمات المرافقة، استفاد 1.500 شخص من قسم الرعاية الصحية، و14 مستفيدا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم 4 حالات.