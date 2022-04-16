شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محطات نقل و3 آلاف حافلة لخدمة 15 مليون معتمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على خطط الجهات الرامية لتوفير الإمكانات وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

واستعرض سموه خطط الجهات، المنفذة خلال الفترة الماضية، والخطط المزمع تنفيذها خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، هُيئت جميع الإمكانات لخدمتهم، وشُغلت 9 محطات نقل حول المسجد الحرام، و11 موقفاً للمركبات، إضافة إلى توفير 3 آلاف حافلة، وتهيئة 13 مسارًا، أسهمت في نقل قرابة 15 مليون معتمر ومصل من المسجد الحرام وإليه خلال الأيام المنصرمة من رمضان عبر حافلات النقل الترددي.

وشملت الخطط تهيئة جميع ساحات المسجد الحرام للمصلين مع تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في المصليات، والحرص على انسيابية تدفق الحشود وسهولة حركة ضيوف الرحمن، وتخصيص 48 بابًا لدخول المصلين، وتهيئة 65 مصلى في التوسعة السعودية الثانية، بالإضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام، وذلك لتحقيق انسيابية حركة الحشود.

وفي جانب إدارة الحشود، تُنفذ خطط تتواءم مع الكثافات البشرية وتحقق رضا ضيوف الرحمن في جودة الخدمات التنظيمية لضمان سهولة وصولهم وأدائهم الشعائر حتى خروجهم آمنين سالمين.