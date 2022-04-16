سامي الجابر: أتشرف بأن أمي “يمنية”.. وأنا سعودي أباً عن جد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف لاعب الهلال السابق سامي الجابر أن والدته يمنية وأنه سعودي أبا عن جد مؤكداً أنه يفتخر بنسبه وبوالدته.
وقال “الجابر” خلال لقائه في برنامج “اللقاء من الصفر” : ” تعرف بعد ما تاخذ كل بطولة تروح لأمير الرياض” وتابع : ” وفي الإمارة أول ما دخلنا كان رئيس الهلال آنذاك عبدالله بن سعد يعرف اللاعبين وكان حينها الملك سلمان هو أمير منطقة الرياض”.
وأضاف : ” لما جيت في وقتي فسلمت عليه قال عبدالله بن سعد هذا سامي الجابر فرد الملك سلمان سامي بن جابر هذولي أهل دهام بن دواس” مشيراً إلى أنه كان يصحح له ما يدل على حفظ التاريخ والعوائل.
وأكد الجابر أنه يفتخر بنسبه من جهة والده وأنه سعودي أباً عن جد وكذلك يفتخر بنسبه من جهة والدته الشريفة زينب بنت عبدالله يمنية الأصل.
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