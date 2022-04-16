امسية ذمار الرمضانيه تشيد بموقف المؤتمر الرافض لما سمي مشاورات الرياض

اشادت الأمسية الرمضانية بمحافظة ذمار التي أقامها منتدى شباب الميثاق الوطنيبموقف قيادة المؤتمر الشعبي العام في مختلف القضايا ومنها ترحيبه بالهدنه الأنسانيه وموقفه الرافض لماسمى بمشاورات الرياض ومخرجاتها ومايترتب عليها

وأوضح الأستاذ/ حسن محمد عبدالرزاق عضو مجلس الشورى، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار في الأمسية الرمضانيه التي اقيمت الجمعه 15/4/2022

ترحيب المؤتمر الشعبي العام بالهدنه وبأي جهود تخفف معاناة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد

مؤكداً أن هذة الهدنه التي ترعاها الأمم المتحدة ماكانت لتكون لولا انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبيه وأبناء القبائل اليمنيه وفقاً لتوجيهات القيادة الوطنية الشجاعه والحكيمه

وصمود بطولي اسطوري لشعبنا اليمني العظيم

وأكد عبدالرزاق انه لكي تصدق هذة الهدنه يجب على وجه السرعه استكمال تنفيذ مايخص الملف الإنساني وخصوصاً فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرقات بين المدن والمحافظات و ايقاف التدخلات الخارجيه

لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار اليمني اليمني

الذي لايمكن أن يتم بدون ايقاف التحالف ورفع الحصار واخراج القوات الأجنبيه من اليمن ورفع اليمن من البند السابع

وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار قد افتتح كلمته بأن نقل للحاضرين تحيات وتهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ/ صادق أمين أبوراس، والأمين العام الأستاذ/ غازي أحمد علي محسن

بمناسبه شهر رمضان المبارك .

كلمة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي القاها الأستاذ/ حسين أحمد الصوفي رئيس الفرع بمحافظة ذمار

اكد على اهميه تعزيز وحدة الجبهة الداخليه وتمتين اواصر الشراكة الوطنيه لما لها من اثر كبير في تعزيز صمود شعبنا اليمني العظيم وسرعه تحقيق النصر

مشيداً بالمواقف الوطنية لقيادة المؤتمر الشعبي العام بقيادة الشيخ/ صادق أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

كلمة قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار

القاها الأستاذ/ حسين علي الخلقي

عضو قيادة الفرع ، المسؤول السياسي والإعلامي

رفع التهاني بإسم جميع الحاضرين لقيادة المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم الشيخ المناضل/ صادق أمين أبوراس، رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة شهر رمضان المبارك

وعبر عن رفض الجميع وادانتهم للحملات الاعلاميه الحاقده المسعوره ضد قيادة المؤتمر الشعبي العام الشرعيه المنتخبه

الوحيدة بقيادة الشيخ المناضل/ صادق أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

وان هذه الحملات الحاقدة من الخارج والداخل لن تزيدنا الا حباً وتمسكاً بقيادتنا التنظيميه الشرعيه المنتخبه الوحيده ، واشاد الخلقي بصمود شعبنا اليمني العظيم في وجه التحالف الإماراتي

الغاشم وحصارهم الظالم

وطلب في كلمته من مجلس الامن الدولي اصدار قرار ملزم بإيقاف التحالف ورفع الحصار واخراج القوات الاجنبيه من اليمن ورفع اسم اليمن من البند السابع

قبل اي حوار يتم اجراؤه

وثمن عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة ذمار بصمود قواعد المؤتمر منذ عام 2011 وانه لم تهزهم الرياح والعواصف

للتخلي عن التنظيم الوطني الرائد المؤتمر الشعبي العام

وقال الخلقي لقد فشلت مؤامرة الربيع العبري فجاء تحالف التحالف الاماراتي لاستكمال مؤامره قتل اليمنيين وتدمير اليمن وان ابرز اهداف التحالف هو تقسيم اليمن وتمزيقها

وان اعلان الهدنه هو دليل قاطع على فشل التحالف وهزيمته

واكد الخلقي ان المؤتمر الشعبي العام سيظل ولاؤه لليمن ولايمكن أن يكون ولاؤه للامارات او السعوديه او ايران وغيرها وهذا سر قوة المؤتمر

وتحدث الأستاذ/ عبدالقادر الصوفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسيه قائلاً ان المؤتمر الشعبي العام تنظيماً وطنياً منذ قيامه في 24 اغسطس 1982 ، عمل على تعزيز الوحدة الوطنيه وجمع كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم وافكارهم السياسيه

وطالب الصوفي بالمزيد من الأنشطه والفعاليات الوطنيه والتنظيمه ومايخدم صمودشعبنا في وجه التحالف ويعزز وحدة وقوة الجبهة الداخليه، مثمناً المواقف الوطنيه لقيادة المؤتمر الشعبي

في الأمسيه اشاد الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالجليل الوزير مستشار المجلس السياسي الأعلى

بمواقف المؤتمر الشعبي العام ووقوفه في خندق الدفاع عن الوطن وان هذا الموقف ليس غريباً على المؤتمر الشعبي العام

وعبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء الرائع مثمناً جهود رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار الأستاذ/ حسن عبدالرزاق

وشكر جميع الحاضرين

من جانبه طالب العاقل/ محمد اليفاعي بأهمية تفعيل العمل التنظيمي وخصوصاً عملية الاتصال والتواصل وتفعيل النشاط الاعلامي لابراز مواقف المؤتمر الوطنيه والتنظيميه

رئيس فرع المؤتمر بمدينة ذمار الدائرة 194 الاستاذ عبدالله القضاضي

اشاد بالامسية الرمضانيه التي تترجم عمليه الاتصال والتواصل التنظيمي

مؤكداً على اهميه تعزيز وحدة الجبهه الداخليه وتمتين الشراكه الوطنيه بين القوى المناهضه للعدوان

اما رئيس فرع المؤتمر بمديرية المنار الدائرة 206 الشيخ/ عبدالحميد العنهمي

عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء الرمضاني للوقوف على اخر المستجدات الوطنية ومناقشه القضايا التنظيميه

مؤكداً على أهمية الاصطفاف الوطني والتصدي للمندسين الذين ينخرون في وحدة الصف بتصرفاتهم الفرديه الاستفزازيه وانهم باعمالهم هذه يخدمون التحالف وتجار الحروب

وتحدث عضو القيادة الوسطيه بالدائرة 195 الاخ عمار العنسي

دعا الى المزيد من النشاط التنظيمي خصوصاً في اوساط الشباب لتعميق حب الوطن وتعريفهم بالمؤتمر الشعبي العام واهدافه الوطنيه ومضامين الميثاق الوطني

من جانبه اكد الناشط / عبدالواحد منصور

على اهمية قيام اعضاء قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة والهيئة التنفيذيه والمجالس المحليه ومجلس النواب واعضاء اللجنة الدائمة بدورهم التنظيمي خصوصاً في هذة المرحله الهامه

وبدوره اشاد عضو المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ/

حميد علي جابر

باهداف ومبادئ المؤتمر الشعبي العام واعتزازه باانتمائه اليه

لانه التنظيم الوطني رمز الوسطيه والاعتدال

وقال جابر: ان اكبر فخر للمؤتمر الشعبي العام ان اغلب الملتفين حوله هم البسطاء

وان مؤامرة الربيع العبري خدمة المؤتمر وكشفت كذب وزيف ماكان يدعوه قادة المؤامره الذين فروا هاربين الى خارج اليمن يمارسون التجاره ويبنون القصور

تاركين اعضاء احزابهم داخل الوطن يعانون ويلات ماحققته المؤامره

وطالب باهميه الحرص على وحدة الجبهة الوطنيه من خلال الشراكه الحقيقيه والقبول بالاخر بدون استهداف او اقصاء متعمد لاعضاء المؤتمر لان هذا التصرف لايخدم وحدة الصف

الامسيه الرمضانيه افتتحت بكلمه ترحيبه لرئيس منتدى شباب الميثاق ، عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة

الأستاذ/ عبدالخالق المنجر

والقيت خلال الأمسيه قصيدتين للشاعرين، علي نشوان وعلي صالح القعشمي

حضر الامسيه جمع غفير من القيادات التنظيميه والشخصيات الاجتماعيه والشباب .