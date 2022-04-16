“الأمن العام” يحذر من حسابات ومواقع وهمية تنتحل أسماء شركات مشهورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذر الأمن العام اليوم، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل تويتر، من حسابات ومواقع وهمية تنتحل أسماء شركات مشهورة بهدف بيع سلع أو تقديم خدمات. وأضاف أن في حال التعرض لعمليات الاحتيال، يجب الإبلاغ عن طريق أقرب مركز شرطة أو تطبيق “كلنا أمن”.

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