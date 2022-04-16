“الإسكان”: الوحدات السكنية الجاهزة أبرز الخيارات المفضلة للأسر في مختلف المناطق (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، إن الوزارة تنظم برنامجًا سكنيًا في ظل توفيرها لمجموعة من الحلول والخيارات، مؤكدًا أنها تهدف من خلال ذلك إلى ترك القرار للأهالي لاختيار ما يلائمهم من خيارات وحلول على حسب قدرتهم الشرائية ورغباتهم الأسرية.
وأشار إلى خيار الوحدات السكنية الجاهزة، وقال إنه من أبرز الخيارات المفضلة للأسر في مختلف مناطق المملكة عبر الاستفادة من القرض العقاري.
وتحدث السويلم عن خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء والذي يشهد تزايدًا عاليًا على مستوى المدن الرئيسة خصوصًا أنها تشهد العدد الأكبر من هذه المشروعات بالشراكة مع المقاولين العقاريين في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام.
واختتم المتحدث الرسمي للوزارة الخيارات المطروحة بالتحدث عن خيار البناء الذاتي والذي يُفضل بشكل أكبر في بعض المحافظات في ظل توافر الأراضي ورغبة المواطنين في هذه المحافظات في بناء أراضيهم بشكل ذاتي.
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