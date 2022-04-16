اخبار الخليج – المؤتمر العالمي للريادة والتميز والابتكار في دبي يكرم العطيشان والزياني

محمد بن مسعود - الدمام - يكرم المؤتمر العالمي للريادة والتميز والابتكار في دبي بالامارات العربية المتحدة في افتتاحه بدورته السابعة في الفترة من 15-16 مايو الشهر القادم كل من رجل الاعمال السعودي الشيخ عبدالرحمن بن صالح العطيشان وخالد راشد الزياني.

ويعقد المؤتمر في ابرز صروح الثقافة في دبي وهو مبنى ندوة الثقافة والعلوم الذي يكرم فيه الشخصيات الرائدة في الابتكار والتميز على المستوى الاقليمي والدولي وقد الخليج 365 للمؤتمر في دورات سابقة أن كرم شخصيات سعودية بارزة من ابرزها صاحب السموالملكي الامير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وشخصيات عالمية بارزة على المستوى الاقليمي والدولي.