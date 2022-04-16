البحرين تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الجمعة 15 إبريل 2022، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت ة الخارجية البحرينية على اهمية احترام قدسية المسجد الاقصى والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، و ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار.

ودعت ة الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.