عمرها 101 عام تُدير أكبر مطار في كندا

محمد بن مسعود - الدمام - عينت هازل مكاليون (101 عام) مديرة لمطار منطقة تورونتو الكبرى في كندا، حيث مُدد عقدها لـ3 سنوات قادمة، وفق ما نقلته إذاعة «آر تي إل» (RTL). وقالت صحيفة «لوبوان» (lepoint) الفرنسية إن هازل مكاليون عُيّنت مديرة وممثلة اتحادية في مجلس إدارة هيئة مطارات تورونتو الكبرى منذ عام 2017. وقد نال المنصب إعجابها وجُدد عقدها لـ3 سنوات إضافية. وللوهلة الأولى، يبدو المنصب عاديًا وغير استثنائي فهو يتعلق بإدارة مطار دولي فقط، لكن تفصيلاً صغيرًا يجذب الانتباه وهو أن هازل مكاليون تبلغ من العمر 101 سنة، وهي من بين الشخصيات المعروفة في الحياة السياسية الكندية.
ولمدة 40 عامًا، شغلت منصب عمدة ميسيساغا، وهو مركز اقتصادي رئيسي في ضواحي تورونتو وسادس أكبر مدينة في كندا. وقد تخلت عن هذا المنصب عام 2014 عن عمر يناهز 94 عامًا.
ولم تتمتع هازل بفترة تقاعد هادئة بل فضلت المشاركة في عدة أنشطة وتقلد عدة مناصب على غرار توليها منصب مستشارة لرئيس وزراء أونتاريو.
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