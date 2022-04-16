شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع قرابة 5000 مظلة على قاصدي بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس، قرابة ( 5000 ) مظلة لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين.

ويأتي ذلك ضمن حملة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف "مظلتك بين يديك" أحد برامج الحملة بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" .

وكانت عمليات التوزيع تتم على المعتمرين في صحن المطاف وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وجاءت مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي بأن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام.