مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أمس، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.

وأعادت الخارجية تأكيد رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المبارك، محذرة من مغبة الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.