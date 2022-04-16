المرصد العربي لحقوق الإنسان: اقتحام الأقصى انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وجريمة ضد المقدسات الدينية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات فعالة لوقف الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني، التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد المدنيين الفلسطينيين العُزل، فضلاً عن الاعتداءات الوحشية على الأماكن المقدسة خاصةً المسجد الأقصى.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له أمس، ضرورة الوقف الفوري لكافة الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى، والتي تعوق المصلين عن أداء صلاتهم خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا المرصد المجتمع الدولي أن يُنهي صمته أمام هذه الاعتداءات اللاإنسانية، وأن يتحرك فورًا لحماية المصلين والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، حتى يُمكن للجهود التي تبذلها القوى المحبة للسلام أن تصل لنتائج إيجابية فاعلة في تخفيف التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحقيق السلام في المنطقة.
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