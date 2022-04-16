العوضي و«JM» يحصدان جائزة أعلى محاولة ببطولة أرض المرح للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - حصل اللاعب الفليبيني JM على جائزة أعلى محاولة في اليوم 17 من بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج، والتي تقام هذا العام تحت مسمى المؤسس، تخليدا لذكرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة والشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ومرتضى قدرت راستي، وذلم بعد أن نجح في تسجيل 686 نقطة ساهمت في دخوله قائمة العشرة الأوائل في الترتيب العام لفرق المجموعة (A) بمجموع 2081 نقطة.

وحافظ الفليبيني Emerson على صدارة الترتيب العام للاعبي المجموعة، وذلك بمجموع 2283 نقطة، ويأتي خلفه عبدالله عبدالكريم بالمركز الثاني 2265 نقطه، وعبدالرحمن الخليوي بالمركز الثالث 2207 نقطة، واحمد الخاجه بالمركز الرابع 2132 نقطة، ثم احمد القعود بالمركز الخامس 2129 نقطة، واحمد فريد بالمركز السادس 2119 نقطه، تلاه علي الماس بالمركز السابع 2118 نقطة، وعيسى تقى بالمركز الثامن 2099 نقطه، ثم يوسف فلاح بالمركز التاسع 2098 تقطة وأخيرا الفليبينيJM بالمركز العاشر 2081 نقطة.

وفي المجموعة (B) حصل اللاعب زياد العوضي على جائزة أعلى محاولة بتسجيل 680 نقطة، صعد من خلالها إلى المركز الثامن في ترتيب لاعبي المجموعة بمجموع 1834 نقطة، فيما حافظ الفليبيني Euly على صدارة الترتيب العام للاعبي المجموعة بتسجيل 2005 نقطة، ومتقدما على أحمد الأنصاري صاحب المركز الثاني بمجموع 1964 نقطة، وجاء خلفه خالد سمير بالمركز الثالث 1936 نقطة، والفليبيني Ronald بالمركز الرابع 1893 نقطه، ثم سامي سلوم بالمركز الخامس 1878 نقطه، وعيسي اكبري بالمركز السادس 1871 نقطة، والفليبيني Dexter بالمركز السابع 1871 نقطة، تلاه زياد العوضي بالمركز الثامن 1834 نقطة، ووليد دراج بالمركز التاسع 1824 نقطة، وأخيرا الفليبينيEdison بالمركز العاشر 1777 نقطة.