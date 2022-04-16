انطلاق بطولة البحرين الرمضانية لنجوم كرة القدم المخضرمين

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت مساء أمس الأول الخميس مباريات بطولة البحرين الرمضانية لنجوم كرة القدم المخضرمين على كأس المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة والتي تقام سنويا على ملاعب حديقة كازينو المحرق وبدعم ذاتي شخصي من الرياضي المخضرم محمد العليوي نجم نادي المحرق سابقا.
و كانت أولى المباريات ومن المجموعة الاولى بين مخضرمين نادي الحد ومخضرمين ناد الشباب، والتي تألف فيها أفراد فريق الشباب بعد أن صالوا وجالوا وتمكنوا من الفوز بنتيجة 3/6.
ثم تلتها المباراة الثانيه من المجموعة الأولى التقى فيها فريق الرفاع الشرقي فريق البحرين واسفرت نتيجة المباراة بفوز فريق البحرين 4/ صفر.
ثم أقيمت المباراة الاولى من المجموعه الثانية التي التقى فيها فريق الاهلي وفريق البستين واسفرت النتيجه بفوز فريق البسيتن 4 وللاهلي 2.
واما في المباراة الثانية من المجموعة الثانية تخلف فريق الرفاع عن الحضور واعتبر فريق نادي مدينة عيسى فائزا بنتيجه 3/ صفر.
هذا ويشارك في البطولة عدد عشرة فرق يمثلون الأندية المحلية وهي الرفاع والرفاع الشرقي والمحرق والاهلي والبحرين والحالة والبسيتين والشباب والحد ومدينة عيسى.
وتضم الفرق المشاركة العديد من نجوم جيل الزمن الكروي الجميل السابق الذين يتحلون بروح المنافسة القوية داخل الملعب التي تتحلى بالروح الرياضية العالية والاخلاق الطيبة والاحترام المتبادل بين أولئك النجوم والأساطير.
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