زين البحرين وبابكو راعيان رئيسيان لبطولة نادي الرفاع للتنس الرمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الرفاع للتنس عن رعاية شركة زين البحرين وشركة نفط البحرين «بابكو» الرسمية لبطولة النادي الرمضانية الثانية للتنس للعموم التي ينظمها النادي خلال الفترة من 14 إلى 28 ابريل الجاري.

وأعرب مدير النادي إياد العلوي عن خالص شكره وتقديره للشركتين لرعايتهما الرسمية للبطولة، مؤكدا على أن هذا الدعم يعد حافزا كبيرا للنادي من أجل بطولة مميزة تليق بمكانة اللعبة، ويساهم في تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل المستويات التي ترفع من مستوى النجاح الفني للبطولة.

وأكد العلوي على أن هذا الدعم ليس بغريب على كلا الشركتين، حيث إنهما في طليعة الشركات المبادرة دائما في دعم مختلف الفعاليات الرياضية والشبابية والمجتمعية، متمنيا لهما المزيد من النجاح والتوفيق.

كما أشاد العلوي بالشركاء والرعاة الفرعيين للبطولة وهم شركة غلوبال ريموت وبوكاري سويت وشركة مياه نستلة والاتحاد البحريني للتنس، لافتا إلى جميع تلك الجهات الداعمة تعد من أهم اسباب نجاح البطولة وتميزها.

ولفت العلوي إلى أن النادي يتطلع إلى تقديم بطولة متميزة تساهم في رفع مستوى اللاعبين، وتساهم في تطور اللعبة في البحرين، والعمل المشترك مع مختلف الجهات الداعمة من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

من جانب آخر، انطلقت مساء أمس منافسات البطولة الرئيسية لليالي النادي الرمضانية، حيث بدأت منافسات الدور التمهيدي لبطولة نادي الرفاع للتنس الرمضانية للعموم للرجال والسيدات، حيث تشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين البحرينيين والمقيمين في البحرين.

وتم تصنيف اللاعبين المشاركين في البطولة حسب مستوياتهم الفنية، حيث تم تحديد 6 تصنيفات في فئة فردي الرجال والسيدات وهي من المستوى الرابع إلى المستوى التاسع، وفي مسابقة الزوجي تم تحديد 4 تصنيفات وهي من المستوى السادس إلى المستوى التاسع.