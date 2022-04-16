«ألبا 1» يتوج ببطولة الأندية والشركات للدارتس

محمد بن مسعود - الدمام - توج فريق «ألبا 1» ببطولة الأندية والشركات للدارتس الرمضانية التي نظمتها لجنة الدارتس بالاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر، واختتمت منافساتها مساء الخميس على صالة نادي ألبا الرياضي.

جاء ذلك، بعدما تفوق فريق «ألبا 1» في المباراة النهائية التي شهدها رئيس اتحاد اللعبة منذر البصري ورئيس لجنة الدارتس راشد الدوسري وسط حضور جماهير مميز، على فريق طيران الخليج بنتيجة (0/‏4).

وسيتم تتويج الفائزين في هذه البطولة، بأمسية رمضانية سيحدد موعدها اتحاد اللعبة لاحقا، بجانب الفائزين في بطولة الفرق والشركات للعبتي السنوكر والبليارد بالإضافة للفائزات في بطولة البليارد النسائية.

من جانبه، قدم رئيس لجنة الدارتس راشد الدوسري، جزيل الشكر إلى الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» علي البقالي والمدير الإداري بالشركة حمد الشيبة، على دعمهم لأنشطة الاتحاد بتوفير صالة النادي لاستضافة البطولة والمشاركة فيها، كما شكر الرئيس التنفيذي لشركة Thinksmart أحمد الحجيري والمدير الإداري ل Darts Bay Sport Shop عارف مراد، حيث كان لهذا الدعم الأثر الكبير في تحقيق النجاح المبهر للبطولة من جميع النواحي.

وأشاد الدوسري بالمستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولة، حيث كان التنافس شديد بين الفرق المواجهة، الأمر الذي أضاف الإثارة والمتعة وساهم في إحداث تقلبات كبيرة بخروج فرق يمثلها أسماء لامعة وخبيرة في اللعبة، كما كشفت عن لاعبين جدد أثبتوا قدراتهم وإمكاناتهم، الأمر الذي يؤكد النظرة الثاقبة لاتحاد اللعبة واستراتيجيته نحو اللعبة والهادفة للتقدم والتطور لكي يكون للعبة شأنا رفيعا في الاستحقاقات المقبلة.