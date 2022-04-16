علي بن خليفة يهنئ رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي خالد كانو، بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الأهلي بلقب دوري عيسى بن راشد لكرة الطائرة للموسم 2021/‏2022.

وبعث رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبي وجماهير نادي الأهلي، بمناسبة الفوز بلقب دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة.

وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن إنجاز نادي الأهلي يعكس القيادة المميزة لمجلس إدارة النادي، منوها بجهود رئيس النادي خالد كانو، وأعضاء مجلس إدارة النادي كافة.

وجدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم تقديم خالص التهاني والتبريكات لنادي الأهلي وجميع منتسبيه وجماهيره، مؤكدا أن الإنجاز يعكس التميز الكبير لنادي الأهلي عبر تحقيقه لقبا جديدا يضاف لسلسلة ألقابه في مختلف الألعاب، مهنئا أيضا أفراد فريق الأهلي لكرة الطائرة بإحراز الذهب والتتويج باللقب.