شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي في ضحايا فيضانات «كوازلو ناتال» بجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ".