علي بن محمد يهنئ طائرة الأهلي والتضامن

محمد بن مسعود - الدمام - وجه الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة خالص التهاني والتبريكات إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد كانو بمناسبة فوز الفريق الأول بلقب دوري عيسى بن راشد للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

وهنأ الشيخ علي بن محمد آل خليفة مجلس إدارة نادي التضامن برئاسة محمد علي الفردان بفوز الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية وبارك لجميع اعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والطاقمين الفني والإداري ومشجعي النادي ومنتسبيه على هذا الإنجاز.

ونوه الشيخ علي بن محمد آل خليفة بأداء نادي الشباب وما قدمه من أداء قتالي رغم الخسارة متمنيا له التوفيق والنجاح في المواسم القادمة.